[Pro] Inktjet multifuntional Epson print 100 pagina's per minuut

Door Mitchell Dragt maandag 20 maart 2017 13:32, bron: Epson

In 2012 kwam Brother met een printer op de markt die 100 pagina's per minuut kan printen. Epson heeft vandaag een A3-formaat multifunctional uit de doeken gedaan die ook 100 ppm kan behalen, met de naamgeving WF-C20590.

Het grootste verschil met andere modellen is dat de printkop niet heen en weer gaat, maar standaard over de gehele breedte zit. Hierdoor wordt flink wat tijd bespaard, waardoor deze snelheid mogelijk wordt. Dit maakt ook meteen duidelijk dat het geen laser-printer betreft, wat vooral in het aantal onderdelen moet schelen. Het gevolg hiervan is minder onderhoud. Er zitten twee zwarte cartridges in die per stuk 50.000 afdrukken meegaan en cyaan, magenta en yellow die ook 50.000 afdrukken meegaan. De 100 ppm wordt behaald in simplex en duplex met resoluties van 600 x 1.200 dpi. 600 x 2.400 dpi behoort ook tot de mogelijkheden. Het verbruik ligt op 320 watt, maar kan dalen tot 180 W.

De prijs zal vergelijkbaar zijn met andere modellen die printen met maximaal 65 tot 70 ppm. Vanaf juni komt hij op de markt.



Dit is de printkop, met excuses voor de reflecties.