Sony introduceert Xperia L1 met 5,5-inch scherm

Door Mitchell Dragt maandag 20 maart 2017 14:48, bron: Sony

Sony heeft vandaag de Xperia L1 toegevoegd aan zijn smartphone-lineup. Het relatief betaalbare model krijgt een 5,5-inch scherm en een MediaTek SoC aan boord. Volgende maand moet hij uitkomen met standaard Android Nougat erop.

Het 5,5-inch grote scherm heeft een resolutie van 1.280 x 720 pixels en wordt aangedreven door een MediaTek MT6737T. Dat is een chip met een viertal Cortex-A53-rekenkernen die op 1,45 GHz zijn geklokt en 2 GB aan werkgeheugen. Opslag is aanwezig in de vorm van 16 GB eMMC, maar dat is uit te breiden met een microSDXC-kaartje. Daarnaast passen er in de afgeronde, 8,7 mm dikke behuizing twee sim-kaarten. Voorop zit een 5 megapixel-camera met een 24 mm F/2,2-lens (35mm equivalent). Achterop vinden we een 13 MP-model met tevens een F/2,2-lens. Onderop vinden we een USB Type-C-poort. Het geheel wordt gevoed door een 2.620 mAh-accu.

Voor €199 komt hij beschikbaar in wit, zwart en roze.