Morgenochtend onderhoud aan de Apple Store - tijd voor nieuwe iPads?

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 21 maart 2017 00:01, bron: Apple

Elke keer als Apple nieuwe producten lanceert gaat de Apple Store even offline. Op de ondersteuningspagina van het bedrijf is nu een opvallend lange tijdspannen, morgenochtend tussen 08:00 en 13:30, gevonden waarin dit weer gebeurd. Omdat ook aangegeven wordt dat wereldwijd voor alle gebruikers de webwinkel niet bereikbaar is, wordt er van uitgegaan dat er nieuwe producten worden geïntroduceerd.

Recent zijn er vier nieuwe modelnamen van iPad's in een beta-build van iOS opgedoken. Ondanks dat Apple soms verschillende modelnamen hanteert voor wifi- en LTE-modellen duidt dit in ieder geval op twee nieuwe iPads. Er gaan al lange tijd geruchten over een 10,5-inch iPad maar ook van de andere formaten wordt een nieuwe versie verwacht. Ook gaan er al een tijdje geruchten over een 128 GB iPhone SE en een rode iPhone 7 en 7 Plus.