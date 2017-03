'AMD komt met 16-core Ryzen processor'

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 21 maart 2017 13:40, bron: Overclock3D

Tijdens de ontwikkeling van Zen is er al een aantal keer over 16-cores gesproken. Ryzen gaat nu echter nog maar tot 8 en Naples gaat er dan weer flink overheen. Er zijn nu wederom geruchten opgedoken dat AMD werkt aan een processor met 16 cores. Deze moet niet alleen in de servermarkt een plekje gaan veroveren maar ook concurrentie bieden aan Intel's HEDT-platform.

Op dit moment produceert AMD maar een enkele die van ongeveer 195mm2 met acht cores. In het geval van Ryzen 7 worden alle cores gebruikt en in de Ryzen 5-serie worden er een aantal uitgeschakeld. Met Naples laat AMD echter zien dat er ook omhoog geschaald kan worden: door vier dies naast elkaar te plaatste wordt een enorme 32-core processor gecreëerd.

Met de nieuwe 16-core vindt het bedrijf daar een middenweg in. Twee dies leveren 16 cores, 32 threads, 64 high-speed IO- (o.a. PCIe)-lanes en vier geheugenkanalen op. Hiermee zou het platform zowel voor servers als workstations en high-end desktops gebruikt kunnen worden en zich duidelijk onderscheiden van de consumentenprocessoren.