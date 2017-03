Onduidelijkheid omtrent situatie Afuture.nl

Door Michiel Berkhout dinsdag 21 maart 2017 12:02

Er is de nodige onduidelijkheid omtrent de situatie van het in Veenendaal gevestigde Afuture.nl, één van de grotere Nederlandse webshops op het gebied van computerhardware. Het bedrijf is niet langer bereikbaar, uit verschillende shopreviews op Tweakers.net blijkt dat producten niet langer worden geleverd en ook de afhaalbalie schijnt inmiddels gesloten te zijn. De website is nog wel online, maar bestellen is niet meer mogelijk en ook de Facebookpagina van het bedrijf is inmiddels verdwenen. Tevens is de webshop in kwestie reeds uit verschillende prijsvergelijkers teruggetrokken. Verdere details ontbreken tot op heden, maar uiteraard proberen we contact te leggen om meer duidelijkheid te krijgen. Zodra wij of onze collega's van Tweakers meer weten horen jullie dat uiteraard van ons.

Afuture begon in 2006 op een zolderkamer in Veenendaal en was daarna enkele jaren in Arnhem gevestigd, maar keerde vervolgens terug naar Veenendaal. In 2014 verhuisde het bedrijf naar een groter pand aan de Turbinestraat, waar het tot op heden gevestigd is. Sinds 2015 verleent het bedrijf ook ICT-diensten en worden er onder eigen label computers gebouwd en verkocht.