Helemaal klaar met je oude externe HDD? Win een super snelle Samsung T3 externe SSD!

Door Koen Crijns maandag 27 maart 2017 09:00

Zelfs al staat er blinkend USB 3.0 op je USB-stick, grote kans dat die in de praktijk tergend traag is. Over de prestaties van een externe harde schijf hoeven we het al helemaal niet te hebben. Wanneer jij een die Ultra HD video van (tientallen) gigabytes groot wil transporteren, wil je graag een medium waarbij het kopiëren liever seconden- dan minutenlang duurt. Idealiter ook nog eens een externe drive die klein, betrouwbaar en lichtgewicht is. Dat is de Samsung Externe SSD T3. Deze week kun je er bij Hardware.Info één winnen!

De T3 modellen zijn piepklein, bijzonder fraai ontworpen en verkrijgbaar met een capaciteit van 250, 500, 1000 of zelfs 2000 GB. Uit onze review bleek al dat ze tot snelheden ruim boven de 400 MB/s in staat zijn, veel sneller dan welke externe harde schijf of USB-stick dan ook. En de T3's kunnen tegen een stootje; waar je bij een externe harde schijf altijd op je hoede moet zijn, maakt het bij een externe SSD niet uit als je de tas waar 'ie in zit per ongeluk een keer van de trap laat vallen...

Wat ga jij doen met je oude externe drive?

Deze week maak je op Hardware.Info kans om jouw bestaande USB-stick of externe harde schijf te vervangen met een gloednieuw Samsung T3 250GB. Wat moet je doen om kans te maken? Laat ons weten via prijsvraag@hardware.info op welke manier jij afscheid wilt gaan nemen van je huidige USB-stick op externe harde schijf wanneer je de winnaar wordt. Ga je kijken in hoeveel stukjes je hem kunt vermorzelen? Ga je hem van een hoog flatgebouw laten vallen? Krijgt hij een ereplekje onder de grond in je achtertuin? De lezer met het leukste idee wint de T3 ... en uiteraard zien we achteraf graag een foto of video van jouw afscheid van je oude externe drive.

Hoe kan ik de Samsung T3 winnen?

Stuur jouw creatieve idee voor een waardig afscheid of juist spectaculaire deconstructie van je bestaande externe opslag vóór 31 maart naar prijsvraag@hardware.info. Geef je mail als subject "Samsung T3 actie". In de eerste week van april maken we de winnaar bekend! Als je de winnaar bent zien we vervolgens graag jouw foto of video verschijnen en sturen we de Samsung T3 zo snel mogelijk op.

Op de actie zijn onze standaard actievoorwaarden van toepassing.