Google geeft eerste developer-preview van Android O vrij

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 21 maart 2017 19:06, bron: Google Developers

Google heeft vandaag de eerste developer preview van Android O vrijgegeven. Er is een groot aantal toevoegingen, waaronder betere regulering van apps op de achtergrond, de mogelijkheid om notificaties in categorieën op te delen en een groot aantal nieuwe API's.

Een van de grootste veranderingen zit in hoe het besturingssysteem achtergrondapps afhandeld. Er zijn nu verschillende achtergrondcategorieën waarin apps op de achtergrond verschillende dingen mogen doen. Hierdoor kan het besturingssysteem er voor zorgen dat alleen het noodzakelijke op de achtergrond gebeurt om zo stroom te bespraken.

In Android O worden ook notification channels toegevoegd. Hiermee kunnen apps notificaties in verschillende categorieën opdelen. Vervolgens kunnen gebruikers aangeven van welke categorieën ze wanneer notificaties willen krijgen. Ook kunnen specifieke categorieën geblokkeerd of juist uitgelicht worden.

Een voorbeeld van de verschillende notification channels

Ook nieuw zijn de adaptive icons. Deze iconen bestaan uit twee verschillende lagen zodat er verschillende animaties kunnen worden gecreëerd. De bovenste laag bestaat uit het icoon zelf en de onderste laag is een achtergrond. Logo's kunnen zich vervolgens aanpassen aan het thema van het device waar op ze geïnstalleerd staan.

De verschillende vormen ...

... en effecten van de Adaptive Icons

Verder is de lijst met veranderingen vrij groot. Zo wordt navigatie met het toetsenbord mogelijk, is er een nieuwe high-performance audio API en krijgt WebView een aantal verbeteringen. Java 8 is geoptimaliseerd en wide-gamut color kan nu in apps gebruikt worden als het apparaat dit ondersteund.

Op dit moment zijn er builds voor de Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL en Pixel C. Tevens zijn er emulators om Android ook te kunnen testen op andere schermformaten en wearables. Google geeft nadrukkelijk aan dat deze builds niet bedoelt zijn voor dagelijks gebruik en veel fouten kunnen bevatten. Er komt in de toekomst nog een reeks beta-build welke stabiel genoeg moeten zijn voor consumenten gebruik. Op Google I/O in mei wordt er nog dieper ingegaan op het nieuwe besturingssysteem.



Het officiele Android O-logo