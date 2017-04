Advertorial: Bouw en win je eigen MSI ARCTIC PC!

Door Advertorial zaterdag 8 april 2017 09:00

Na het grote succes van de MSI Carbon PC actie van vorig jaar, wil MSI de lezers van Hardware.Info nogmaals de gelegenheid geven om hun expertise en kennis op het gebied van het samenstellen van de ultieme MSI configuratie te delen. Het beste systeem zal MSI laten bouwen door de experts van partner Alternate en vervolgens cadeau doen aan de winnaar!

Het is een continue discussie op de fora van Hardware.Info: wat is de beste configuratie binnen een bepaald budget. MSI draagt echte hardwareliefhebbers natuurlijk een warm hart toe en wil jullie in de gelegenheid stellen om je expertise te etaleren en daarmee kans te maken op een prachtige configuratie – precies het systeem zoals dat volgens jou gebouwd zou moeten worden voor een budget van maximaal 1250 euro.

Dat doe je met behulp van een Hardware.Info wensenlijst, die je in het hiervoor bestemde wedstrijdforum plaatst. Je medebezoekers kunnen aangeven of ze jouw configuratie waarderen door erop te reageren (hoe dit werkt lees je in onder “hoe kiezen we de winnaar”). Vervolgens stellen de experts van MSI en Alternate een shortlist op van de voorgestelde configuraties, waarna je medebezoekers van Hardware.Info de uiteindelijke winnaar kiezen. Hieronder vind je in detail hoe de selectie in zijn werk zal gaan, maar eerst stellen we even het uitgangspunt van je build aan je voor: een MSI ARCTIC moederbord!

ARCTIC basis

Het spreekt vanzelf, dat het systeem gebaseerd moet zijn op een moederbord van MSI, en wel een uit de ARCTIC serie. Het eerste wat je direct zal opvallen aan deze moederborden is de unieke kleurstelling, maar om je nog wat meer informatie te geven stellen we de borden nog even aan je voor:

Z270 & H270 TOMAHAWK ARCTIC

De Full-ATX Z270 & H270 TOMAHAWK ARCTIC moederborden beschikken over de laatste Twin Turbo M.2 connector met Steel Armor. Hierdoor hoef je niet meer lang te wachten tot je games of andere software geladen zijn. Uiteraard zijn deze borden klaar voor Intel® Optane™ Memory en is het op deze TOMAHAWK borden erg eenvoudig om RAID op te zetten met MSI’s exclusieve M.2 GENIE.

Naast de unieke look en M.2 mogelijkheden beschikken deze borden over de nieuwste USB-specificaties waardoor meerdere USB 3.1 apparaten nog sneller kunnen werken. Dankzij de USB 3.1 Gen2 controller (met de ASmedia 2142 chip) is het mogelijk om met meerdere USB apparaten simultaan snelheden tot 8 Gb/s te halen. Met de X-Boost software kun je de USB-performance nog eens tot 20% extra boosten.

H270M & B250M MORTAR ARCTIC

Mocht je liever een kleinere PC willen bouwen, baseer dan je build op de Micro-ATX modellen met de H270M & B250M MORTAR ARCTIC. Deze borden beschikken over MSI GAMING LAN, powered by Intel®, waardoor je CPU minder belast zal worden tijdens het gamen en je dus meer FPS in-game krijgt. Met MSI GAMING LAN Manager kun je je game verkeer voorrang geven op je overige data, zodat je de laagste ping zal hebben.

Uiteraard zorgt MSI bij deze borden ook voor een goede geluidservaring door het gebruik van de beste componenten, een geïsoleerde audio PCB en gouden audio connectoren. MSI Audio Boost zorgt ervoor dat je je games optimaal ervaart en je de vijanden van veraf hoort aankomen.

B350 TOMAHAWK ARCTIC & B350M MORTAR ARCTIC

De eerste AM4 ARCTIC gaming moederborden van MSI zijn de B350 TOMAHAWK en de B350M MORTAR. Deze maken deel uit van de tweede generatie ARCTIC modellen en bouwen niet alleen voort op het unieke ARCTIC design, maar bieden ook een enorme hoeveelheid features zoals bekend van de MSI AM4 GAMING moederborden, voor een uitstekende gaming ervaring. MSI GAMING LAN zorgt voor een lage latency bij online gaming, terwijl Audio Boost een verbeterde geluidservaring van studioniveau aflevert. De zwaar uitgevoerde koellichamen zijn uitgevoerd in het ARCTIC design en maken deze moederborden helemaal af, klaar om de strijd aan te gaan.

Hoe neem je deel?

Plaats je configuratie als een Hardware.Info wensenlijst in een nieuw topic in het hiervoor gemaakte wedstrijdforum.

Zowel de naam van je wensenlijst als de titel van je topic in het forum moeten de woorden MSI en ARCTIC bevatten.

en bevatten. Vermeld in de topic titel de naam van de configuratie – die moet gelijk zijn aan die van de wensenlijst

Plaats in het topic naast de wensenlijst een screenshot van de wensenlijst, zodat zichtbaar is dat het totaalbedrag op de dag dat je het maakte niet hoger was dan 1250 euro.

Waarop moet je letten bij deelname?

Bij het samenstellen en inzenden van je configuratie dien je op de volgende zaken te letten:

Alle gekozen componenten moeten verkrijgbaar zijn bij Alternate. Je ziet dit bij je wensenlijst onderaan bij Prijzen. Alternate moet daar in het rijtje staan van shops met 0 missende producten.

De build moet compleet zijn: een vergeten, maar cruciaal onderdeel betekent dat de configuratie niet meedingt.

Ook het besturingssysteem (Windows 10 OEM) is een verplicht onderdeel en moet dus in je budget opgenomen zijn.

Zorg dat niet alleen de onderdelen kloppen, maar vergeet ook design en kleurstelling niet!

Randapparatuur is niet inbegrepen: het budget is niet voor muis, toetsenbord, monitor of andere zaken, louter voor het systeem zelf

Minimaal 8GB werkgeheugen: meer mag, maar is niet verplicht.

Een pc zonder SSD is naar onze mening anno 2017 niet compleet.

Als je kiest voor een aparte videokaart, moet dit een model van MSI zijn.

De totale prijs van het systeem mag niet hoger zijn dan 1250 euro. Assemblage- en verzendkosten mag je buiten beschouwing laten.

Het systeem zal gebouwd worden door Alternate Nederland. Let op dat je enkel op Hardware.Info Nederland (nl.hardware.info) de producten en prijzen van Alternate Nederland ziet, op Hardware.Info België (be.hardware.info) zie je prijzen van Alternate België. Belgen die willen deelnemen - wat prima mogelijk is! - raden we dus aan om tijdelijk gebruik te maken van de Nederlandse versie van de site. Schakelen kan met de vlaggen onderaan iedere pagina.

Hoe kiezen we de winnaar?

Elke reactie op een systeem tellen we als een +1 – inclusief negatieve reacties! Alle bezoekers van Hardware.Info met een account mogen hun mening geven, gewoon ‘+1’ posten of kritiek uiten.

– inclusief negatieve reacties! Alle bezoekers van Hardware.Info met een account mogen hun mening geven, gewoon ‘+1’ posten of kritiek uiten. Zelf mag je NIET reageren op je eigen systeem. In plaats daarvan kan je je openingspost aanpassen met antwoorden op vragen.

In plaats daarvan kan je je openingspost aanpassen met antwoorden op vragen. Reageren op je eigen systeem = diskwalificatie. Doe je het per ongeluk, contacteer dan een Hardware.Info moderator om je bericht te verwijderen en/of samen te voegen met je openingsbericht, maar dit kan maximaal 1x per deelnemer!

De systemen met de meeste reacties / upvotes worden door een expertpanel van MSI en Alternate beoordeeld. Het aantal dat hiervoor in aanmerking komt, zal afhangen van de stemverdeling van de bezoekers. In principe komen alle systemen in aanmerking, die qua stemmen (=reacties/upvotes) er duidelijk bovenuit steken, maar de jury behoudt zich het recht voor een of meer wildcards te selecteren als de betreffende configuratie hen opvalt.

De door de jury geselecteerde systemen die na expert-beoordeling overblijven, worden voorgelegd aan alle bezoekers van Hardware.Info, die middels een enquête of poll hun definitieve voorkeur mogen uitspreken.

Het winnende systeem wordt door Alternate gebouwd en door MSI aan de winnaar overhandigd.

Verder zijn op deze actie de standaard voorwaarden van toepassing. Deelname is mogelijk tot 9 april, 23:59 uur. Inzendingen na die datum dingen niet meer mee. In de week van 10 april tot 16 april kan iedereen nog reageren op de voorgestelde configuraties. In de week van 17 april worden de potentiële winnaars geselecteerd. Kort hierna kunnen de bezoekers een week lang stemmen op de definitieve winnaar.

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op 24 maart 2017. Het is toegestaan om meerdere configuraties voor te stellen, maar houd het wel redelijk: tientallen builds wordt niet gewaardeerd, maar een paar echt verschillende is prima. Je hebt nog tot eind van dit weekend de tijd, dus grijp je kans!