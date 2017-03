‘Ook Ryzen processor met 12 cores en 24 threads op komst’

Door Michiel Berkhout zaterdag 25 maart 2017 21:59, bron: videocardz

Eerder deze week berichtten we over een Ryzen processor met 16 cores en 32 threads, waarvan later ook de vermeende kloksnelheden op het internet verschenen. Het heeft er echter alle schijn van dat het productportfolio nog verder wordt uitgebreid met een processor met 12 fysieke cores en 24 threads.

De nieuwe chip zou bedoeld zijn voor het toekomstige HEDT X390-platform van AMD. Hij is reeds opgedoken in een Alienware Area-51 R3 systeem, waarvan de R2 variant nog over een Intel Core i7 6800 of 6850K beschikte. Het gaat dan ook om een processor voor desktopsystemen, niet voor servergebruik. Hij zou een basiskloksnelheid van 2,7 GHz kennen en een turbosnelheid van 3,2 GHz.