Zowie brengt EC1-A en EC2-A muizen in het wit uit

Zowie, tegenwoordig onderdeel van BenQ, komt met een variatie op de bestaande EC1-A en EC2-A gamemuizen. Deze zogenaamde ‘Special Edition’ modellen zijn niet in het zwart, maar in het wit uitgevoerd. Ook beschikken de muizen niet over een matte, maar over een glanzende coating.

Wat specificaties betreft zijn er geen verschillen tussen de reguliere modellen en de special editions. Zo zijn er vijf muisknoppen aanwezig en schuilt er onder de kap van beide varianten een Avago ADNS-3310 optische sensor met een maximale resolutie van 3.200 DPI, die stapsgewijs kan worden teruggebracht tot minimaal 400 DPI. De polling rate kan worden ingesteld op 120, 500 of 1.000 Hz. Het enige verschil tussen de EC1-A en EC2-A is dat het laatstgenoemde model een maatje kleiner is.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de nieuwe muizen exact gaan kosten. Afgaande op de prijzen van de zwarte modellen ligt het voor de hand dat ze voor een bedrag van 60 à 65 euro van eigenaar wisselen.