StarCraft: Remastered komt deze zomer met 4k-support

Door Mitchell Dragt zondag 26 maart 2017 20:18, bron: Blizzard

Blizzard heeft bekendgemaakt dat deze zomer de remaster van StarCraft uit gaat komen. StarCraft: Remastered moet qua gameplay en features grotendeels hetzelfde blijven, maar dan op 4k-resolutie speelbaar worden, met betere audio en scherpere effecten. Zowel de basis, als de Brood War-expansie krijgen de behandeling, waarbij zowel campaign als multiplayer onder handen genomen worden.

De remaster houdt in dat de afbeeldingen waaruit de game opgebouwd is volledig vernieuwd zijn, in hogere resolutie en op het oog een iets ander uiterlijk. Daarnaast is de audio opnieuw opgenomen voor een hogere kwaliteit, maar dit heeft het gevolg dat het iets anders is geworden dan het origineel.

Ook de online mogelijkheden zijn uitgebreid. De game is straks gekoppeld aan Blizzard's online netwerk, waardoor zelfgemaakte kaarten, de voortgang en replays van de gameplay in de cloud kunnen staan. Matchmaking voor multiplayer wordt hiermee ook eenvoudiger, stelt de ontwikkelaar. Dat de game straks in dertien talen in plaats van vijf komt, kan daar ook aan bijdragen.

Deze zomer komt StarCraft: Remastered uit voor Windows en macOS. De prijs wordt later bekendgemaakt. Zie hieronder de trailer van de aankondiging. Voor meer info verwijzen we graag door naar Blizzard, gezien daar meer staat dan we hier kunnen bespreken.