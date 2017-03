Video toont reactietest Galaxy S8

Door Steven Swart maandag 27 maart 2017 08:25, bron: Sammobile

Het stormt de laatste tijd met nieuws over de Galaxy S8 en S8 Plus van Samsung. Eerder doken alle accessoires reeds op, maar nu laat een video het toestel ook in levende lijven zien.

In de video is een Galaxy S8 te zien met een witte voorzijde. Het lijkt erop dat het toestel wordt onderworpen aan een reactietest. De gebruiker tikt zoveel mogelijk letters achter elkaar in om waarschijnlijk de reactietijd te testen. Hoewel er niet veel meer duidelijk wordt uit de video, toont het filmpje dat het uiterlijk van de S8 vrijwel vast staat.

De Galaxy S8 en S8 Plus zien op 29 maart het levenslicht. Het is dus nog maar een paar dagen wachten geblazen.