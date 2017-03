ASUS all-in-one van 27-inch nu te koop - update

Door Mitchell Dragt maandag 27 maart 2017 13:32, bron: NotebookCheck

Op CES kwamen we bij ASUS al een nieuwe all-in-one tegen onder de naam ZN270. In twee modellen komt hij beschikbaar, waarbij eentje een Nvidia GPU krijgt met touchscreen, terwijl de ander de iGPU gebruikt en geen touchscreen krijgt.

De ZN270 heeft bij beide modellen standaard een Core i5 7400T aan boord, maar kan ook met een Core i7 geleverd worden. Als GPU is bij het duurdere model gekozen voor de 940MX uit de stallen van Nvidia met 2 GB aan videogeheugen aan boord. Werkgeheugen is standaard 8 GB, maar bij meerprijs 16 GB DDR4. De opslag is gelijk voor beide prijspunten en aanwezig in de vorm van een 128 GB SSD met een hardeschijf ernaast van 1 TB groot. Ook kan er gekozen worden voor een SSD tot 512 GB, maar dat is een aparte optie. Dit alles drijft een touchscreen aan van 27-inch groot, met 1.920 x 1.080 pixels en vier speakers van Harman Kardon.

Voor een prijs van €1.199 is het basis-model te koop zonder losse GPU en touchscreen. Wie dat wel wil zal wat dieper in de buidel moeten tasten en €1.499 neer moeten leggen.

Update 27-03 14:12:

Het bovenstaande bericht is aangepast in de wetenschap dat er twee modellen zijn, met verschillende specificaties.