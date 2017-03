Razer vernieuwt Blade Pro met overklokbare Kaby Lake-processor en THX-certificatie

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 28 maart 2017 17:45

Het is slechts vijf maanden geleden dat Razer zijn Blade Pro een flinke upgrade gaf, maar vandaag heeft de fabrikant alweer de volgende versie aangekondigd. De laptop beschikt nu over een overklokbare Kaby Lake-processor en heeft een scherm met THX-certificering.

De grootste vernieuwing zit hem in de THX-certificering. Om op een mobiel apparaat zo'n certificaat te krijgen moet het scherm, het audiosysteem en de koptelefoonuitgang door een aantal testen heen komen. Het scherm wordt getest op resolutie, accurate kleuren en het vloeiend afspelen van video. Bij het audiosysteem wordt gekeken naar frequentiebereik, vervormingen, SNR en crosstalk terwijl de hoofdtelefoonuitgang geen vervorming mag introduceren.

Wat er precies getest wordt en aan welke eisen de onderdelen moeten voldoen voor een THX-certificatie is helaas nog erg vaag. Omdat Razer THX recent overgenomen heeft en er geen harde data beschikbaar is het onduidelijk of deze certificatie daadwerkelijk wat toevoegt.

De laptop heeft ook een nieuwe processor uit de Kaby Lake-generatie gekregen. De Core i7-7820HK is tevens een stapje omhoog tegenover de oude Core i7-6700HQ, deze processor is nu overklokbaar, draait standaard op 3.9 i.p.v. 3.5 GHz en bevat geen 6 maar 8 MB L3-cache.

Daarnaast bevat 22,5 millimeter dikke laptop een Nvidia GTX 1080, Ultra HD (3840x2160) G-Sync-scherm, twee PCIe M.2 SSD's in Raid 0 en 32GB DDR4-werkgeheugen. Hier betaal je echter ook flink voor: De laptop gaat 4.499 euro kosten en moet deze lente verkrijgbaar zijn.