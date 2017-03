Apple rolt sneller bestandssysteem uit naar alle iOS-apparaten

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 28 maart 2017 21:12

Apple maakt al sinds jaar en dag gebruik van zijn eigen HFS. Het bestandssysteem dat was ontworpen in de tijd dat Macs nog op floppy's draaiden wordt vandaag vervangen in iOS 10.3 door een nieuw systeem: het Apple File System. APFS zal uiteindelijk zijn weg vinden naar alle Apple-apparaten.

Het nieuwe bestandssysteem moet beter ingespeeld zijn op de eigenschappen van modern flashgeheugen. Het nieuwe systeem ondersteund 64-bits inode-getallen, TRIM om snel grote hoeveelheden data te verwijderen, een kloonmogelijkheid bestanden op meerdere plekken te hebben zonder dat ze meer ruimte innemen en meer mogelijkheden qua encryptie, waaronder het genereren van aparte sleutels voor meta-data en de bestanden zelf.

Door de update komt er ook iets meer geheugen vrij. Bij 16 GB-toestellen is dit 0,25 GB, bij 64GB is het 1 GB en bij 256 GB iets meer dan 4 GB. Hierdoor lijkt het bestandsysteem iets efficiënter om te gaan met het geheugengebruikt. In de toekomst zullen we het bestandssysteem op alle Apple-apparaten gaan zien, waaronder de de Apple TV, Apple Watch en Mac's.