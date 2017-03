Windows 10 Creators Update vanaf 11 april beschikbaar

Door Tomas Hochstenbach donderdag 30 maart 2017 09:04, bron: Microsoft

In een blogpost heeft Microsoft aangekondigd dat de Windows 10 Creators Update op 11 april beschikbaar komt. De Creators Update is de derde grote gratis update voor Windows-gebruikers sinds de softwaremaker overstapte op zijn Windows-as-a-Service-model. De update brengt tal van nieuwe features naar het besturingssysteem.

De Creators Update krijgt buildnummer 15063 mee en is de afgelopen tijd al uitgebreid getest door de deelnemers van het Windows Insider-programma. De naam slaat op de functies voor het werken met 3D-modellen die Microsoft heeft toegevoegd, waaronder een versie van Paint waarmee ook 3D-tekeningen gemaakt kunnen worden en ondersteuning voor 'mixed reality'-headsets waar diverse OEM-fabrikanten later dit jaar mee zullen komen.

Verder is de streamingtool Beam ingebouwd in het OS en krijgt Edge veel verbeteringen, waardoor de browser vooral op het gebied van accuduur fors beter moet presteren dan Google Chrome. Het tabbladenmanagement is fors uitgebreid, inclusief de mogelijkheid om tabs tijdelijk 'opzij' te zetten. De lijst met kleine verbeteringen is bijna eindeloos - de Creators Update brengt een ingebouwde nachtmodus met een blauwlichtfilter, een mini-view om video's bovenop andere programma's af te spelen, remote-lock met een Bluetooth-apparaat, een nieuw versie van Windows Defender, een gamingmodus en meer keuzevrijheid voor het moment waarop updates worden geïnstalleerd.

Vanaf 11 april zal de Windows 10 Creators Update gefaseerd worden uitgerold naar alle pc's die Windows 10 draaien.