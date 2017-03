Ook MSI maakt 200-serie moederborden gereed voor Optane-geheugen

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 30 maart 2017 16:49

Begin deze week lanceerde Intel de eerste Optane-producten voor consumenten in de vorm van twee M.2 SSD's. Deze reepjes van 16 of 32 GB zijn natuurlijk niet groot genoeg voor de gemiddelde computer, en zijn daarom vooral bedoeld voor snelle caching (die via de Rapid Storage-software ingeschakeld kan worden).

Een dag voor de introductie kwam ASUS al met BIOS-updates om compatibiliteit te garanderen, en inmiddels heeft ook MSI stappen gezet. Praktisch alle moederborden met een 200-serie chipset van de fabrikant hebben namelijk een nieuwe BIOS beschikbaar. Hierin is de zogenamde Optane Genie-optie ingebouwd, waarmee gebruikers met één klik de SSD volledig kunnen instellen.

Hieronder is de volledige lijst te vinden van geschikte moederborden, met de bijbehorende BIOS-versie.