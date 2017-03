EVGA zet pre-order voor GTX 1080 Ti Black Edition online, geeft SC2 en FTW3 meer kleuren

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 30 maart 2017 19:57, bron: EVGA

EVGA heeft via een e-mail laten weten dat de pre-order voor de GTX 1080 Ti SC Black Edition gestart is, die met een prijs van 790 euro volgens het bedrijf de goedkoopte versie is zonder een zogenaamde blower-koeler. Uiteraard zijn er dan ook de nodige features weggelaten, waaronder de RGB-verlichting en asynchrone ventilatoren.

Verder gaan de SC2- en FTW3-versies voor Elite-leden beschikbaar gesteld worden in vijf verschillende kleuren - zodat enige discussie over welke kleur het beste bij de kaart past achterwege gelaten kan worden. Details over Elite-lidmaatschap worden nog niet gegeven, al kun je via de website van EVGA je al wel opgeven (inclusief de gewenste kleur).

De FTW3 Elite Gaming in vijf verschillende kleuren - klik voor een vergroting