AMD lost opnieuw Ryzen-bugs op met nieuwe microcode

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 31 maart 2017 13:40, bron: AMD

Ondanks dat AMD met zijn Ryzen-processors een flinke stap gemaakt heeft qua prestaties, is het bedrijf van mening dat er nog veel verbeterd kan worden aan de softwarematige kant van het verhaal.

Gisteren berichtten we bijvoorbeeld al over de significante verbeteringen die een patch van de Ashes of the Singularity-game teweegbracht. Sindsdien heeft AMD ook via een blog deze game-optimalisaties aangekondigd, samen met een verbeterde minimum framerate in DOTA 2 en aanstaande BIOS-updates met nieuwe microcode.

Met deze AMD Generic Encapsulated Software Architecture (AGESA) 1.0.0.4 moet de DRAM-latency met zo'n 6 milliseconde verlaagd zijn, hetgeen moet zorgen voor betere prestaties in applicaties die daar gevoelig voor zijn.

Daarnaast is een zeldzame bug in de FMA3-code, die een freeze kon veroorzaken, oplost. Ook de zogenaamde 'overclock sleep bug' is verholpen, waar een incorrecte klokfrequentie aangegeven werd na het ontwaken uit een S3-slaapstand. Tot slot heeft de AMD Ryzen Master geen High-Precision Event Timer meer nodig.

Nieuwe BIOS-versies met de nieuwe microcode worden ergens medio april verwacht. AMD's eigen benchmarks van Ashes of the Singularity en DOTA 2 zijn hieronder nog eens te zien.