DDR5-geheugen staat gepland voor 2018, is twee keer zo snel als DDR4

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 31 maart 2017 15:28, bron: PC World

JEDEC, de organisatie verantwoordelijk voor geheugenstandaarden, heeft bekendgemaakt dat de DDR5-specificatie voor het eind van 2018 af zal zijn. Vergeleken met het huidige DDR4 RAM zal het onder andere twee keer zo snel zijn, efficiënter zijn werk kunnen doen en geheugendichtheden van een factor twee hebben.

Dat laatste betekent dat we geheugenmodules met dubbele capaciteiten voorbij zullen zien komen. Zoals gebruikelijk zullen high-end markten als eerst de DDR5-generatie ontvangen; daaronder vallen onder andere servers, high-end workstations en gaming-PC's.

Ondanks dat de DDR5-specificatie in 2018 afgerond zal worden, gaat het daarna nog even duren voordat we het geheugen ook daadwerkelijk op de markt zien verschijnen. De chipsets en moederborden zullen het immers moeten gaan ondersteunen, en dat proces duurt doorgaans langer dan een jaar. DDR4 was bijvoorbeeld in 2012 al klaar, maar wordt pas sinds 2014 gebruikt.

Naast DDR5 heeft JEDEC ook aangekondigd dat het begonnen is met de ontwikkeling van NVDIMM-P, een soort hybride geheugen. Het geheugen heeft geen energie nodig om data vast te houden, maar kan wel in een DIMM-slot gebruikt worden - net zoals Intel's 3D X-Point (Optane) dat kan. NVDIMM-P wordt dan ook vooral op toepassingen als databases gericht.



Een NVDIMM-P-module van JEDEC