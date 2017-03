GTX 1080 Ti van MSI krijgt watergekoelde Sea Hawk-uitvoeringen

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 31 maart 2017 22:30, bron: Videocardz.com

Net als bij de vorige topmodellen heeft MSI besloten weer twee watergekoelde modellen uit te brengen van Nvidia's vlaggenschip, als we de redacteurs van het doorgaans betrouwbare Videocardz mogen geloven.

Deze GTX 1080 Ti Sea Hawk en Sea Hawk X zijn visueel grotendeels gelijk aan hun niet-Ti voorganger, al is de kunststof overkapping wel wat aangepast. De backplate is echter identiek, hetgeen ook geldt voor de fan op de radiator. Het is dan ook aannemelijk dat we van doen hebben met dezelfde aangepaste Corsair H55 all-in-one waterkoeler die we eerder bij zowel de GTX 1080 als GTX 1070 Sea Hawk zagen.

Vergeleken met de Founder's Edition zijn de GPU-klokfrequenties van de Sea Hawk ruwweg twee procent opgeschroefd, om precies te zijn een basis van 1.506 MHz en een boost tot 1.620 MHz; de snelheid van het geheugen is onveranderd gebleven. Bij de Sea Hawk X-uitvoering is die wel marginaal omhoog geschroefd in de snelste OC-modus, namelijk naar 11.124 MHz. De GPU werkt bij dit snellere model op 1.569 tot 1.683 MHz, ongeveer 6 procent meer dan de standaard waardes van Nvidia.

Over prijs en beschikbaarheid van de MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk (X) is vooralsnog niets bekend. Wel weten we dat er gewerkt wordt aan een Sea Hawk EK, die zoals de naam doet vermoeden beschikt over een high-end waterblok van EKWB.