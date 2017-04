Twitch voegt streaming op 1080p bij 60 fps toe

Door Michiel Berkhout zaterdag 1 april 2017 13:27, bron: engadget

Twitch, tegenwoordig onderdeel van Amazon.com, stelt gamers in staat om hun in-game beelden over het internet te streamen. Het bedrijf breidt de mogelijkheden van het platform nu verder uit door ook streaming op een 1080p-resolutie bij een framerate van 60 frames per seconde toe te voegen. Daarnaast komt het met de Twitch Inspector applicatie voor het opzetten en monitoren van een stream.

Om de 1080p-resolutie bij een dergelijke framerate goed te kunnen weergeven is de bestaande bandbreedtelimiet van 3,5 megabit niet langer aan de orde. Twitch raadt streamers nu aan om 3 tot 6 megabit te gebruiken om de kwaliteit van de stream te bevorderen. Overigens loopt Twitch wat resolutie betreft nog enigszins achter op concurrent YouTube, waar het sinds november 2016 ook mogelijk is om in een 4K-resolutie te streamen. Ook biedt YouTube reeds mogelijkheden voor 360-graden video.