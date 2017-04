'Gezichtsherkenning Galaxy S8 eenvoudig voor de gek te houden' - update

Door Michiel Berkhout maandag 3 april 2017 11:28, bron: GSM Arena

Op een dag als vandaag zijn er een hoop mensen die anderen voor de gek houden. Dit geldt echter niet alleen voor mensen, zo blijkt dat je ook de nieuwe Samsung Galaxy S8 en S8+ relatief eenvoudig in de maling kunt nemen. Dit toestel beschikt namelijk over gezichtsherkenning, maar de smartphone zou ook ontgrendeld kunnen worden door een foto van het vereiste gelaat voor het toestel te houden.

Het is op z’n zachtst gezegd opvallend dat het nieuwe Samsung-vlaggenschip zo makkelijk voor de gek te houden is. Nadat bleek dat de Google Face Unlock feature relatief eenvoudig misleid kon worden, introduceerde Samsung in 2012 een feature waardoor knipperen en vereiste was om de smartphone te unlocken. Het is niet duidelijk waarom deze vereiste bij de Galaxy S8 niet aanwezig is.

Update 3-4-2017: Samsung laat in een reactie weten dat gezichtsherkenning niet kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot Samsung Pay of beveiligde mappen op het toestel. Hiervoor biedt de Galaxy S8 biometrische beveiliging in de vorm van een irisscanner aan de voorzijde van het toestel, of de vingerafdruklezer die naast de cameralens aan de achterkant terug te vinden is.