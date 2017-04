‘Android-tablet met BlackBerry-naamgeving op komst’

Door Michiel Berkhout zaterdag 1 april 2017 21:53, bron: Phone Arena

In een conference call met analisten, die betrekking had op de onthulling van de fiscale resultaten van het vierde kwartaal van 2016, heeft BlackBerry CEO John Chen een opvallende uitspraak gedaan. Zo zei hij dat één van de partnerbedrijven zeer geïnteresseerd is in het ontwikkelen van een Android-tablet, die vervolgens onder de naam van BlackBerry gevoerd zou worden. Een dergelijke constructie is er ook voor verschillende BlackBerry smartphones, waarbij een externe fabrikant de productie verzorgt.

Het zou gaan om één van de drie partnerfabrikanten waarvan ook BlackBerry smartphones afkomstig zijn. Concreet gaat het hier om TCL uit China, Optiemus uit India en PT BB Merah Pith uit Indonesië. Chen deed er echter geen uitspraken over welke van de drie bedrijven exact interesse heeft getoond.

Tot op heden heeft BlackBerry slechts één tablet uitgebracht; de BlackBerry PlayBook uit 2011, waarbij er nog gebruik werd gemaakt van het eigen besturingssysteem. De uitspraak is daarnaast erg opvallend omdat voormalig BlackBerry CEO Thorsten Heins in april 2013 nog zei dat de markt voor tablets binnen vijf jaar zou zijn uitgestorven. Hij noemde tablets dan ook een slecht business model.



