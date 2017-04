OLED-iPhone door het leven als 'iPhone Edition'?

Door Steven Swart maandag 3 april 2017 14:17, bron: Techno Buffalo

Er wordt veel verwacht van de komende iPhones van Apple. De geruchten hierover verschillen, maar een model met OLED-paneel lijkt er zeker aan te komen. Apple zou aan dit toestel de naam 'iPhone Edition' willen geven.

Met hoeveel iPhones Apple later dit jaar gaat komen is nog onbekend. Er wordt gesproken over twee normale modellen met een speciale variant, de iPhone Edition, als absoluut topmodel. Dit laatste model maakt dan ook de overstap naar OLED-panelen, waarbij het lot van de andere twee modellen nog onzeker lijkt. De OLED-schermen worden vrijwel zeker geproduceerd door Samsung Display, dat recent aankondigde miljarden te investeren in zijn fabrieken.

De iPhone Edition zou al in productie zijn en beschikken over een 5,8-inch OLED-paneel. Het scherm zou van rand tot rand lopen, waardoor deze iPhone een ware 'Galaxy S8-look' lijkt te krijgen. Voor de nieuwe iPhone worden ook zaken als iOS 11 en een nieuwe Apple A11-SoC verwacht.