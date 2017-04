Eminent komt met EM7680 4K TV Streamer

Door Luuk van Gestel woensdag 5 april 2017 13:21

Eminent lanceert zijn EM7680 4K TV Streamer, de opvolger van de EM7580. De mediaplayer biedt 4K ondersteuning op 60Hz. Aan de binnenkant bevindt zich een AMLogic S905X-H SoC: een quad-core Cortex A53 op 2.0 GHz met een penta-core Mali-450.

De mediaplayer is uitgerust met LibreELEC, een mediacenter platform met Kodi. Dankzij een actieve updatefunctie blijft de streamer up-to-date. De EM7680 is te bedienen met de meegeleverde afstandsbediening of de gratis Kodi Remote app op je smartphone of tablet. De Eminent 4K TV streamer wordt geleverd inclusief HDMI kabel.

Aan de zijkant van het apparaat vinden we drie USB 2.0-poorten. De achterkant wordt gesierd door de 2,4 GHz antenne, een optische uitgang, LAN-poort, HDMI-poort en een Micro SD-kaartlezer.

De EM7680 heeft een verkoopadviesprijs van € 109,99.