AMD Ryzen Pro duikt op in USB 3.1-certificering

Door Luuk van Gestel woensdag 5 april 2017 16:22, bron: eTeknix

In de USB 3.1 (Gen 1)-certificering staat de komst van enkele AMD Ryzen Pro-Processors genoemd. Tijdens de aanloop naar de lancering van de nieuwe Processors gingen er al geruchten over de Pro-versies, maar nu lijkt het erop dat ze er ook daadwerkelijk aan zitten te komen.

Volgens de certificering zal de Summit Ridge-familie de volgende Pro-serie processors bevatten: Ryzen 7 Pro 1700, Ryzen 5 Pro 1600, Ryzen 5 1400 en Ryzen 3 Pro 1200. Hierdoor wordt ook nog eens de komst van de Ryzen 3 1200 processor bevestigd. Naar verwachting zullen de Pro-serie processors gericht zijn op de zakelijke markt. Het is echter de vraag welke zakelijke features de processors zullen hebben. Eerder zijn er uit betrouwbare bronnen berichten gekomen dat Zen al behoorlijk wat I/O-functionaliteit zou hebben: acht SATA600-poorten (nog naast de vier lanes voor het M.2-slot), maar liefst vier Ethernet-poorten en HD Audio. Deze functionaliteit blijkt achteraf afwezig of uitgeschakeld te zijn, althans in de retail Summit Ridge processors. Wellicht dat (een deel (van) deze functionaliteit wel ingeschakeld is op de Pro-serie.