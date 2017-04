Western Digital presenteert My Passport SSD, het eerste draagbare exemplaar

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 6 april 2017 19:17

Western Digital stapte ietwat laat in de markt voor consumenten-SSD's, en heeft nu ook de overgang gemaakt naar externe varianten. Het bedrijf heeft namelijk de My Passport SSD aangekondigd, zijn eerste draagbare solid state drive.

Het interface is meteen modern uitgevoerd, met een USB 3.1 (Gen 2) Type-C-poort als ingang. Om compatibiliteit te waarborgen worden dan ook zowel kabels met een Type-C- als Type-A-uiteinde meegeleverd. De SSD zelf haalt trouwens doorvoersnelheden tot 512 MB/s en is beveiligd via hardwarematige 256-bit AES-encryptie en een wachtwoord - hetgeen ook compatibel is met Mac.

De Western Digital My Passport SSD moet halverwege april verkrijgbaar komen in capaciteiten van 256 GB, 512 GB en 1 TB, met adviesprijzen van opeenvolgend 120, 200 en 400 euro. In de doos vindt men overigens ook een licentie voor de WD Backup-software, waarmee snel automatische backups van de SSD gemaakt kunnen worden.