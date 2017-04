[Pro] Toshiba brengt enterprise-harddisk van 8 TB op de markt

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 6 april 2017 22:22, bron: Toshiba

Aan de hand van een persbericht heeft Toshiba zijn nieuwe MG05-serie harddisks aangekondigd, bedoeld voor de professionele markt. Deze 3,5" exemplaren hebben een opslagcapaciteit van 8 TB en zijn daarmee een stuk groter dan het vorige zakelijke topmodel, de MG04 met in totaal 6 TB.

Vergeleken met die voorganger moet de MG05 zo'n 12% sneller zijn, wat betekent dat de lees- en schrijfsnelheden op typische waardes ligt van 230 MB/s. Wellicht nog bijzonderder is de verwachte gemiddelde levensduur, want die is met 42% toegenomen tot 2 miljoen uur. Deze verhoging in capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid moet volgens Toshiba bijdragen aan een lagere total cost of ownership (TCO).

De MG05ACA800--schijven komen overigens beschikbaar in zowel 4K native als 512emulation (512e) formattering, en kunnen daarmee naast in moderne apparatuur ook in de wat oudere opslagsystemen plaatsnemen. Ze werken op 7.200 rpm, worden verbonden middels SATA600 en verbruiken zo'n 6,2 tot 11,4 watt.