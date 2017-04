Specificaties Xbox Scorpio bekend: krachtiger dan PS4 Pro

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 7 april 2017 13:35, bron: Eurogamer

In een artikel op Eurogamer heeft de redactie van DigitalFoundry een hoop details vrijgegeven van Project Scorpio, de nieuwe Xbox die bedoeld is voor gamen in 4K-resolutie. Vooral interessant is natuurlijk de rekenkracht van de hardware en hoe het geheel in verhouding staat tot de PlayStation 4 Pro.

Microsoft heeft bij Scorpio een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd, onder andere de upgrade van DDR3- naar GDDR5-geheugen. In totaal is 12 GB gedeeld geheugen beschikbaar, met een bandbreedte van 326 GB/s. De losse ESRAM-module, die bij de Xbox One zo'n 204 GB/s kon afhandelen, is dan ook achterwege gelaten.

Uiteraard is er voor 4K-resoluties meer nodig dan alleen extra bandbreedte, en daarom is gekozen voor een videochip met 40 aangepaste compute units die op een behoorlijk hoge klokfrequentie van 1.172 MHz werken. Dat is een flinke upgrade vergeleken met de Xbox One, die er slechts 12 had op 853 MHz. Zelfs de PlayStation 4 Pro met 36 CU's op 911 MHz wordt hiermee voorbij gestreefd.

Minder indrukwekkend maar nog altijd relevant is de snellere CPU: Scorpio beschikt over acht x86-cores op 2,3 GHz, al wordt er nog geen gebruikgemaakt van AMD's nieuwe Ryzen-architectuur. Wederom is dit een stap in de goede richting vergeleken met de Xbox One en PS4 Pro, die acht Jaguar-cores hebben op respectievelijk 1,75 GHz en 2,1 GHz.

Opmerkelijk is de vermelding van een soort hardwarematige DirectX 12-implementatie. De command processor van de GPU, waar de instructies van de processor binnenkomen, is namelijk gebaseerd op Direct3D 12. Dat betekent dat de API-calls van games allemaal native geïmplementeerd kunnen, en dat de communicatie tussen het spel en de videochip superefficiënt is. Concreet betekent dit dat er 11 instructies nodig zijn voor een draw call, waar dat er normaal gesproken honderden tot duizenden zijn.

Meer details over Project Scorpio vind je in het oorspronkelijke (Engelstalige) artikel van DigitalFoundry.