Gerucht: Samsung gestopt met productie digitale camera's

Samsung zou van plan zijn te stoppen met de productie van digitale fotocamera's. Volgens bronnen bij het Koreaanse The Investor zou Samsung dit al een tijdje van plan zijn.

Tijdens CES 2016 was het al duidelijk dat Samsung geen digitale camera's meer tentoonstelde. Volgens een woordvoerder zou Samsung een teruglopende vraag zien naar camera's, met als reden dat zelfs de goedkoopste smartphone tegenwoordig een camera aan boord heeft. Smartphones bieden daarnaast functies die veel camera's niet kunnen evenaren: bewerken van foto's, direct uploaden en delen op social media. Samsung zou hierdoor niet meer mee kunnen komen in de markt voor goedkope digitale camera's.

Een medewerker van Samsung, die anoniem wilde blijven, heeft onthuld dat Samsung volledig is gestopt met de verkoop en productie van digitale camera's.

We no longer produce and sell digital cameras. But we will create a new camera product category to continue the business.