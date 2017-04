Nvidia kondigt macOS-driver voor Pascal-generatie aan

Door Michiel Berkhout zondag 9 april 2017 09:57, bron: techreport

Afgelopen donderdag lanceerde Nvidia een nieuwe high-end videokaart; de GeForce Titan Xp. Enigszins overschaduwd door dit nieuwe vlaggenschip, was een andere aankondiging van het bedrijf. Zo kondigde Nvidia aan dat het drivers voor deze kaart beschikbaar zal maken voor Apple’s macOS.

Hoewel Nvidia in de desbetreffende aankondiging niet over andere kaarten dan de Titan Xp spreekt, laat Jeff Benjamin van de website 9to5 Mac weten dat het bedrijf heeft aangegeven dat alle kaarten uit de Pascal-generatie worden ondersteund. Er zullen echter weinig Mac-gebruikers zijn die hier in de praktijk gebruik van kunnen maken, aangezien het laatste Mac-systeem met een redelijkerwijs toegankelijk PCI-Express slot de Mac Pro met Intel Westmere Xeon processor uit 2010 was. Het lijkt dan ook met name interessant voor de knutselaars onder ons. Denk hierbij aan gebruikers die een eigen systeem bouwen en hier Apple’s besturingssysteem op installeren, een zogenaamde ‘hackintosh’, of gebruikers van een MacBook Pro die met een externe grafische kaart aan de slag gaan.



Naar verluidt blijft de Pascal-ondersteuning voor macOS niet beperkt tot de nieuwe Titan Xp.