Uitgebreide review AMD Ryzen 5 1400 verschijnt online

Door Michiel Berkhout zondag 9 april 2017 16:17, bron: El Chapuzas Informatico

Begin vorige maand lanceerde AMD de nieuwe Zen-processorarchitectuur. De processors die op deze architectuur gebaseerd zijn dragen de naam Ryzen, waarvan er al enkele high-end Ryzen 7 modellen verschenen. Er zitten echter ook goedkopere varianten aan te komen zoals Ryzen 3 en Ryzen 5. Eén van deze exemplaren is de Ryzen 5 1400, waarvan op het internet inmiddels een review is opgedoken.

De AMD Ryzen 5 1400 is een quad-core processor met Hyper-Threading, waarmee hij in een totaal van 8 threads voorziet. De chip kent een kloksnelheid van 3,2 GHz, dat middels boost op kan lopen tot 3,4 GHz, en heeft een TDP van 65 watt. Verder is er 8 MB L3-cache voorhanden en ondersteunt de chip officieel een DDR4-snelheid van 2400 MHz.

De review in kwestie werd gepubliceerd door de Spaanstalige website El Chapuzas Informatico. Zij combineerden de chip met een ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming moederbord en G.Skill Trident Z DDR4-geheugen op een kloksnelheid van 2933 MHz. Met deze configuratie haalt de chip een score van 681 punten in de multi-treaded test van Cinebench 15, waarmee hij zich qua prestaties op het niveau van de Intel Core i5 7600K bevindt. In wPrime 32M multi-threaded moet hij echter zijn meerdere erkennen in de Core i5 6400 en in de single-threaded test legt hij het zelfs af tegen de Core i5 4460S, een energiezuinige variant uit de Haswell-generatie.

Ook werden er enkele gametests uitgevoerd in combinatie met een GeForce GTX 1070 videokaart uit de stallen van MSI, al wordt hij hierin enkel vergeleken met hoger gepositioneerde chips zoals de AMD Ryzen 7 en Intel Core i7 varianten. Vooral in games die wat zwaarder op de processor leunen is het dus geen verrassing dat hij hier vaak onderin de grafieken terug te vinden is. Afhankelijk van het spel is hij ongeveer 10 tot 25% langzamer dan de Core i7 6700K. Overigens is het beeld van deze benchmarks wel enigszins vertekend, aangezien er met verschillende geheugensnelheden wordt getest. Zo draaide het geheugen bij de Ryzen 7 chips slechts op 2400 MHz, tegenover 2933 MHz voor de Ryzen 5 1400.

De volledige review met benchmarkresultaten is hier terug te vinden.