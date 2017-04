3D-sensoren en OLED-scherm vertragen nieuwe iPhone?

Door Steven Swart maandag 10 april 2017 11:11, bron: 9to5Mac

Er wordt verwacht dat Apple in de herfst met een drietal nieuwe iPhones komt. Over de naamgeving is nog veel discussie, maar het lijkt erop dat er een premium-variant boven de twee reguliere modellen gaat komen. De naam 'iPhone Edition' passeerde eerder de revue, wat in lijn is met de exclusieve Watch Edition. Het scherm van dit 'premium' model lijkt echter roet in het eten te gooien.

De iPhone Edition wordt volgens de geruchtenmolen het nieuwe topmodel en krijgt een 5,8-inch OLED-scherm mee. Ook krijgt de speciale iPhone naar verluidt beschikking over 3D-sensoren die met de camera's samenwerken. Via deze nieuwe techniek zou Apple bijvoorbeeld gezichtsherkenning kunnen inschakelen met als gevolg dat Touch ID eventueel vervangen kan worden.

Deze nieuwe techniek lijkt op dit moment ook de achilleshiel van de iPhone te zijn en voor de nodige vertraging te zorgen. Ook het laminatieproces van het gebogen OLED-scherm lijkt niet naar wens te verlopen, waardoor deze noviteiten tevens voor de nodige achterstand zorgen.