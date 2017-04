OLED-panelen voor Google Pixel 2 komen van LG

Door Steven Swart maandag 10 april 2017 21:11, bron: Trusted Reviews

De Pixel van Google is het begin van een hele nieuwe reeks. De telefoon is goed ontvangen en krijgt later dit jaar opvolging in de vorm van de Pixel 2 om te blijven concurreren met toestellen als de Galaxy S8. Een eerste teken van dit toestel is te zien in de vorm van een investering in OLED-panelen.

Net als Apple eerder deed met Samsung, gaat ook Google in OLED-panelen van LG investeren. Google zou een investering van 880 miljoen USD hebben aangeboden om voldoende voorraad te hebben als de pixel 2 verschijnt. Volgens de geruchten kan men een Snapdragon 835-SoC verwachten in combinatie met Android O. Verder dan dat is er eigenlijk niet bekend, maar dat de Pixel 2 dit jaar zal verschijnen is een zekerheid.