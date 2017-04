Samsung introduceert U28H750 4k-monitor

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 11 april 2017 13:32, bron: Samsung

Een de eerste betaalbare 4k-monitoren was de zeer populaire U28D590D van Samsung. Vandaag heeft dit model een opvolger gekregen, de U28H750. De nieuwe 28-inch monitor moet zich onderscheiden met snelle respons-tijden, FreeSync en Quantum Dot-technologie.

Het nieuwe scherm bevat een 27,9-inch TN-paneel met een resolutie van 3840 bij 2160 pixels. Het paneel heeft een contrast ratio van 1000:1, helderheid van 250 cd/m2 en ververst met 60Hz. Het scherm ondersteunt Adaptive Sync, beter bekend van AMD's implementatie FreeSync, en heeft kijkhoeken van 170° horizontaal en 160° verticaal. De grey-to-grey response-tijd zou slechts 1 milliseconde bedragen.

De monitor beschikt over Samsung's Quantum Dot-technologie, een extra laag over de back-light welke het kleurspectrum moet vergroten. Een 10-bit kleurdiepte wordt ondersteund en het scherm moet flikkervrij zijn. Qua aansluitingen zijn HDMI 1.4, HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 en een 3.5mm koptelefoon aansluiting aanwezig. Qua prijs en beschikbaarheid is nog niks bekend.