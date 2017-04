Sony lanceert DPT-RP1: Een e-reader van A4-formaat

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 11 april 2017 18:23

Sony werkt al ruim een decenia met e-paper producten was een van de pioniers van de e-reader zoals we hem vandaag de dag kennen. Eind 2013 introduceerde het bedrijf de DPT-S1, een 13,3-inch e-reader welke een volledige A4-pagina kon weergeven. Het apparaat kwam in mei 2014 ook in Nederland uit voor een kleine duizend euro. Het bedrijf heeft nu in Japan de opvolger aangekondigd, de DPT-RP1.

Het concept is onveranderd gebleven: een digitale vervanger van papier. Om deze ervaring beter te maken zijn de specificaties echter flink opgeschroefd. De grootste verandering zit in het scherm, deze is vervangen door een nieuwe Carta-variant van E Ink. Dit paneel bevat 90% meer pixels waarmee de resolutie op 1650x2200 uitkomt. Het scherm is aanraakgevoelig en er wordt een actieve stylus meegeleverd.

Het apparaat ondersteund nog steeds enkel PDF-documenten maar Sony heeft het wel een stuk makkelijker gemaakt om deze erop te krijgen. Er is zowel Bluetooth 4.2 als NFC toegevoegd en de wifi-module ondersteund nu 5 GHz en 802.11ac. Tevens zijn er een aantal slimme functies bedacht om content sneller en makkelijker op de e-reader te krijgen. Zo is er Print on digital paper waarmee content geprint kan worden maar in plaats van naar de printer het als PDF naar de e-reader gestuurd wordt. Tevens is het mogelijk om documenten via de cloud te synchroniseren.

Sony lijkt niet de enige die het nieuwe 13,3-inch Carta-paneel gaat gebruiken. Onyx had ook al een 13,3-inch e-reader, de Boox Max. In een Duitse webshop is daar nu een opvolger van opgedoken met het nieuwe 1650x2200 Carta-paneel. De DPT-RP1 zelf wordt vanaf 5 juni in Japan verkocht voor ongeveer €700. Of en wanneer het apparaat ook naar Nederland komt is nog niet bekend.