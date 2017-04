[Pro] Lancom Systems introduceert nieuwe access points

Door Richard Schouw woensdag 12 april 2017 09:45, bron: Lancom

Lancom Systems breidt zijn aanbod van draadloze access points uit met vier nieuwe modellen. De dual-radio access points LN-1702 en LN-1700 voorzien in 4x4 multi-user MIMO (MU-MIMO)-functionaliteit en geclaimde doorvoersnelheden tot 1.733 Mbps. De 2x2 MU-MIMO-modellen LN-862 en LN-860 moeten snelheden bieden tot 867 Mbps. Alle vier access points kunnen autonoom functioneren. Daarnaast kunnen zij worden beheerd in de Lancom Management Cloud (LMC).

Elk van de vier nieuwe zakelijke access points is voorzien van een 11n- en 11ac Wave 2-radiomodule. De 11n-modules bieden ondersteuning voor clients op de frequentieband van 2,4 GHz of 5 GHz, terwijl de 11ac Wave modules clients bedienen met 11ac-ondersteuning op de 5 GHz frequentieband. De access points zijn volledig compatibel met eerdere draadloze standaarden zoals IEEE 802.11a/b/g/n en bieden ondersteuning voor DFS (Dynamic Frequency Selection).

Elk van de twee 4x4 MU-MIMO-modellen verzendt data met behulp van zeven antennes. In het geval van de LN-1702 zijn zes van deze antennes aan het apparaat gemonteerd, terwijl de zevende zich in het access point bevindt. De LN-1700 is voorzien van zeven antennes die in de behuizing zijn geïntegreerd. Elk van de twee 2x2 MU-MIMO-modellen heeft vier antennes. Deze zijn in het geval van de LN-862 extern aan het apparaat gemonteerd en in het geval van de LN-860 binnen de behuizing.

De access points bieden naast de Wave 2-specifieke functies ondersteuning voor Lancom Active Radio Control (ARC), een oplossing voor intelligente draadloze optimalisatie. Functies zoals Spectral Scan voor het detecteren van bronnen van interferentie, Adaptive Noise Immunity voor het uitfilteren van storende signalen, Client Steering en Band Steering moeten zorgen voor een voortdurende optimalisatie van het gebruik van het ap. RF Optimization moet overlap tussen kanalen reduceren, terwijl Airtime Fairness voor een effectiever gebruik van bandbreedte moet zorgen.

De apparaten zijn daarnaast voorzien van diverse beveiligingsfuncties, waaronder IEEE 802.11i met WPA2- en AES-encryptie en IEEE 802.1X/EAP (WPA2 Enterprise). De modellen bieden bovendien ondersteuning voor netwerkvirtualisatie met Multi-SSID en VLAN en kunnen van stroom worden voorzien op basis van PoE (IEEE 802.3at).

De Lancom LN-1702, LN-1700, LN-862 en LN-860 zijn per direct verkrijgbaar.