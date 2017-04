Apple werkt aan glucosemeter voor diabetici

Door Steven Swart vrijdag 14 april 2017 10:15, bron: CNBC

Apple werkt al jaren stiekem op de achtergrond aan een oplossing om het leven met diabetes mellitus, oftewel suikerziekte, makkelijker te maken. Apple werkt namelijk aan een sensor die de bloedsuikerspiegel moet meten zonder de huid te penetreren.

Een team van biomedisch personeel zou in een kantoor in Palo Alto, Californië werken aan de oplossing. Het initiatief is reeds ontstaan onder het bewind van Steve Jobs en moet ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel continu gemeten moet kunnen worden. Het doel van Apple is om een apparaat te ontwikkelen dat de metingen verricht zonder de huid te doordringen. Dit laatste blijkt namelijk heel lastig, waardoor Apple hiermee een belangrijke ontdekking zou doen.

De visie van Jobs zou zijn om marktwatches te hebben die ook op medisch vlak van grote betekenis kunnen zijn. Veel smartwatches zitten boordevol sensoren en worden in de praktijk al bij wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Apple zou inmiddels vergevorderd zijn met de ontwikkeling en al trials uitvoeren.

Smartwatches krijgen een steeds belangrijkere rol