DJI heeft goedkopere Phantom 4 Advanced gereed

Door Steven Swart vrijdag 14 april 2017 08:25, bron: DJI

DJI staat bekend om zijn drones en heeft zijn Phantom 4-reeks nu uitgebreid met een nieuwe telg. Het gaat hier om de Phantom 4 Advanced die wat betreft specificaties valt tussen de Phantom 4 en de uitgebreidere Phantom 4 Pro.

De DJI Phantom 4 Advanced kan men eigenlijk zien als een verbeterde Phantom 4, die inmiddels uit productie is gehaald. De nieuwe Advanced beschikt over een 20-megapixel CMOS-camerasensor van 1-inch. Deze module is in staat om 4K-beelden te filmen met een framerate van 60 frames per seconde. Het wegschrijven gebeurt met 100 Mbit/s. Net als de Phantom 4 Pro, beschikt de Advanced over een 5870 mAh-accu wat garant zou moeten staan voor 30 uur aan vliegplezier.

DJI heeft hoofdzakelijk de obstakeldetectie van de Phantom 4 Pro geschrapt. Daarnaast ondersteunt de controller alleen 2,4 GHz en niet ook 5,8 GHz, zoals de duurdere Pro-versie. Het resultaat is een adviesprijs van 1549 euro, wat 150 euro minder is dan de Pro-versie. Daarnaast komt ook de zogenaamde Phantom 4 Advanced+ beschikbaar, waarbij de controller standaard voorzien is van een 5,5-inch 720P-touchscreen.