Externe WD G-Drive harddisk kan laptops opladen via USB Type-C

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 13 april 2017 22:06, bron: WD

Eén van de grote voordelen van USB Type-C is dat het verschillende signalen over kan brengen en eventueel tot 100 watt kan overbrengen; het oorspronkelijke doel was dan ook om alle bestaande kabels te kunnen vervangen. Western Digital maakt daar met zijn nieuwe G-Drive handig gebruik van: de USB 3.0 Type-C-aansluiting kan bij deze externe harde schijf gebruikt worden om een laptop op te laden.

Zo kan hij als een soort dock dienen voor bijvoorbeeld de MacBook en MacBook Pro, en een deel van de beperkte I/O van deze laptops oplossen. De G-Drive kan overigens een maximum van 45 watt leveren via de USB-aansluiting; genoeg om de twee genoemde Apple-laptops zonder extra adapter op te laden. In de doos zit niet alleen een Type-C-kabel, maar ook een exemplaar naar Type-A voor compatibiliteit met oudere apparaten.

Western Digital gaat zijn G-Drive USB-C ergens dit kwartaal op de markt brengen. Prijzen beginnen bij 199,95 USD voor 4 TB opslagcapaciteit, en lopen bij de varianten van 8 TB en 10 TB op tot opeenvolgend 349,95 / 449,95 USD. Hier zit drie jaar garantie bij inbegrepen.