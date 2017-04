Chinese x86-processors op 16 nm staan gepland voor volgend jaar

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 14 april 2017 22:00, bron: VR World, DigiTimes

Het is de afgelopen jaren niet zo heel hard meer gegaan in de wereld van x86-processors, al is daar onlangs met AMD's Ryzen-generatie natuurlijk wel wat turbulentie ontstaan. Verschillende bronnen weten inmiddels te melden dat een Chinese bedrijf genaamd Zhaoxin Semiconductor mee wil gaan doen in deze markt.

VIA Technologies is deels eigenaar van Zhaoxin; de rest is in handen van de Chinese overheid. Dat verklaart overigens ook meteen hoe men dergelijke processors kan maken, VIA heeft immers een x86-licentie van Intel. De eerste relevante generatie is de ZX-D, gebakken op 28 nm bij een Chinese fabriek. Deze zal vier of acht cores bevatten en staat gepland voor de tweede helft van 2017.

Voor de daaropvolgende CPU's in 2018 heeft Zhaoxin een contract getekend met het bekende TSMC, die de ZX-E op 16 nm gaat fabriceren. Belangrijk om te vermelden is dat beide zowel een geïntegreerde videochip als geheugencontroller bevatten, en daarnaast ondersteuning bieden voor de AVX2-instructieset en CPU-virtualisatie.

Vooralsnog loopt het Chinese bedrijf redelijk achter op AMD en Intel, hetgeen natuurlijk geen verrassing mag zijn en ook eerlijk wordt toegegeven. In de Fritz Chess-benchmark scoort het 8-core ZX-E-prototype op 3 GHz bijvoorbeeld zo'n 90% van een quad-core AMD Zen-processor, en 75% van een Intel Core i5 7500.