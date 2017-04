Mini-ITX moederbord met J3455 SoC bij Gigabyte

Door Michiel Berkhout zaterdag 15 april 2017 10:57, bron: Gigabyte

Gigabyte heeft een nieuw Mini-ITX moederbord gelanceerd; de GA-J3455N-D3H. Zoals de naam reeds doet vermoeden is dit model voorzien van een Intel Celeron J3455 processor, die op het moederbord is vastgesoldeerd. Deze SoC beschikt over vier rekenkernen en werkt op een kloksnelheid tot 2,3 GHz.

Het moederbord voorziet in twee SO-DIMM DDR3L-sloten waarin maximaal 16 GB werkgeheugen geplaatst kan worden tot een kloksnelheid van 1866 MHz. Verder beschikt hij over een PCI-slot, vier SATA 6 Gb/s-poorten (waarvan er twee worden aangestuurd met behulp van een ASMedia ASM1061-controller). De twee Gigabit LAN-aansluitingen worden aangestuurd door een chip uit de stallen van Realtek, net als de ALC887 codec voor het geluid. Qua aansluitingen zijn er onder meer vier USB 3.0-poorten, zes USB 2.0-poorten, HDMI en D-Sub voorhanden. Ook twee COM-poorten ontbreken niet.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.