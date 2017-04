Switch is de snelstverkopende Nintendo-console tot nu toe

Door Michiel Berkhout zaterdag 15 april 2017 21:59, bron: NextPowerUp

Afgelopen najaar kondigde Nintendo zijn nieuwe gameconsole aan; de Nintendo Switch. Deze heeft een modulair ontwerp, waardoor hij als handheld en als reguliere gameconsole gebruikt kan worden. Sinds begin maart is de Switch daadwerkelijk verkrijgbaar en later die maand werd de productie al flink opgeschroefd. Inmiddels is duidelijk dat het om de snelstverkopende Nintendo-console tot nu toe gaat.

In de eerste maand werden er 906.000 Nintendo Switch consoles verkocht, waarmee Nintendo nog wel zijn meerdere moet erkennen in de PlayStation 4 van Sony. Opvallend detail is dat er van het spel Zelda: Breath of the Wild in maart al 925.000 exemplaren voor de Nintendo Switch over de toonbank gingen. Er zijn dus meer exemplaren van de game verkocht dan van de console om hem op te spelen.