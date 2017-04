Nog vier nieuwe AM4-moederborden bij MSI

Door Mitchell Dragt zondag 16 april 2017 11:58, bron: ComputerBase, MSI (B350 Krait Gaming), MSI (B350 Gaming Pro Carbon), MSI (X370 Gaming Plus), MSI (X370 Gaming Pro Carbon AC)

Afgelopen donderdag zagen we de B350 Gaming Plus al voorbij komen van MSI, maar daar wordt nog een viertal modellen aan toegevoegd. Er zijn nog twee B350-borden op komst, alsmede twee met het luxere X370-chipset. Naast de specificaties zijn ook de prijzen bekend.

Naast de B350 Gaming Plus komt de zwart-witte en wit verlichte Krait Gaming met dezelfde chipset. Dit ATX-bord biedt plaats aan vier DDR4-geheugenmodules. We zien qua uitbreidingssloten 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x8, PCIe 2.0 x4 en daarnaast nog drie PCIe x1-sloten. Ook een M.2-poort ontbreekt niet. Aan de USB-poorten lijkt aandacht besteed te zijn. Achterop vier keer USB 3.0 uit de CPU, twee maal USB 2.0 uit de chipset en nog twee USB 3.1-poorten. Deze Type-C en Type-A worden verzorgd door een ASMedia ASM2142-controller. Via headers is nog vier keer USB 3.0 aan te sluiten. Audio en internet gaat middels chips van Realtek, respectievelijk de ALC892 en de RTL8111H.

Daarnaast komt nog de B350 Gaming Pro Carbon. De USB-, opslag- en PCIe-poorten zijn hetzelfde ingericht. Voor audio is echter gekozen voor de luxere ALC1220 uit de stallen van Realtek, terwijl voor de GbE-chip gewinkeld is bij Intel voor de I211AT. Het bord zelf is wel in andere kleuren opgetrokken, met grotendeels zwart en een paar rode accenten, waarnaast RGB-verlichting.

Met de X370-chipset komt de X370 Gaming Plus. Deze heeft twee PCIe 3.0 x16-sleuven, een PCIe 2.0 x16-slot dat op x4 draait en nog eens drie maal x1. We zien een M.2-slot en nog plaats voor vier DDR4-modules. USB is hetzelfde uitgerust als de B350 Krait Gaming met 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 en 2x USB 3.1 achterop. Ook de audio- en GbE-chips zijn hetzelfde met een ALC892 van Realtek en de RTL8111H van dezelfde firma.

Het meest luxe bord van de vijf vinden we in de X370 Gaming Pro Carbon AC. Deze biedt plaats aan twee verstevigde PCIe 3.0 x16-, één -2.0 x4- en drie 2.0 x1-aansluitingen, alsmede viermaal DDR4 DIMMs. USB is achterop weer grotendeels gelijk aan de rest met 4x USB 3.0, 2x versie 2.0 en 2x versie 3.1. Audio en netwerk zijn voorzien met een ALC1220 en een Intel I211AT. Waarmee dit model boven de rest uitsteekt zijn een tweede M.2-slot dat tot PCIe 2.0 x4 aankan, alsmede de toevoeging van WiFi door een Intel Dual-Band Wireless-AC 3168. Deze gaat tot 433 Mbps en heeft daarnaast Bluetooth 4.2 aan boord. De zwarte pcb is afgewerkt met RGB-verlichte logo's.

Wie de B350 Gaming Pro Carbon wil hebben moet €154 meebrengen, voor de Krait Gaming €149. De luxere X370-borden kosten meer met €159 voor de X370 Gaming Plus en €224 voor de Gaming Pro Carbon AC.