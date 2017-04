[Pro] Officiële Prijzen Synology DiskStation DS1517+ en DS1817+ bekend

Door Luuk van Gestel dinsdag 18 april 2017 07:46, bron: Synology

Tijdens CeBIT zagen we de DS1517+ en DS1817+ al voorbijkomen. Synology heeft de nieuwe NAS-modellen inmiddels gelanceerd en prijzen bekend gemaakt.

De DiskStation DS1517+ is een 5-bay NAS, terwijl de DS1817+ een 8-bay NAS is. Verder zijn beide modellen vrijwel identiek en zijn ze voorzien van een quad-core Intel Atom C2538 processor. Er komen twee versies op de markt: 2GB of 8GB DDR3 RAM. Beide kunnen worden geüpgraded tot een maximum van 16GB DDR3 RAM. De NAS-modellen behalen een sequentiële leessnelheid van 1.165 MByte/s en een schrijfsnelheid van 527 MByte/s onder een RAID 5-configuratie met 10GbE link aggregatie ingeschakeld. Daarvoor moet wel een 10GbE-netwerkkaart worden geïnstalleerd in de vrije PCI-Express 2.0 x8 (4 lanes)-slot. Ook kan er een M.2 SATA SSD adapter gebruikt worden.

Aan de buitenkant vinden we twee eSATA-poorten, waardoor er twee uitbreidingseenheden aangesloten kunnen worden. Effectief kunnen er hierdoor 10 drive bays worden toegevoegd, door twee keer 5-bay units. Verder zien we vier Gigabit ethernetpoorten en vier USB 3.0-poorten.

De PSU zit ingebouwd en beide NAS-modellen zijn voorzien van twee ventilatoren voor de benodigde koeling. Het 8-bay model heeft twee 120mm ventilatoren, terwijl het 5-bay model er twee heeft van 80mm. Het systeem wordt aangestuurd door Synology DiskStation 6.1. De fabrikant geeft drie jaar garantie.

Voor het 2GB model van de DS1517+ geeft Synology aan dat de adviesprijs € 666 moet bedragen. Voor het 8GB model betaal je € 732. Voor de DS1817+ moet € 809 worden neergeteld voor het 2GB model en € 875 voor het 8GB model. Prijzen zijn exclusief BTW.