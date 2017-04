Bose introduceert nieuwe SoundLink Revolve Bluetooth-speaker

Door Luuk van Gestel dinsdag 18 april 2017 09:26, bron: Bose

Bose kondigt een compacte, draagbare Bluetooth-speaker aan met 360-graden-geluid: de SoundLink Revolve. Naast een reguliere variant komt er ook een Plus-variant op de markt met een hoger volume, langere afspeelduur en handgreep. Beide varianten zijn (IPX4) waterbestendig.

Dankzij de Bose Connect-app kan de speaker aangestuurd worden en automatisch tussen Bluetooth-apparaten schakelen. Ook kunnen er twee speakers gekoppeld worden (vanaf de SoundLink Color II-modellen). De nieuwe Stereo Mode maakt links-rechts-pairing mogelijk, terwijl de nieuwe Party Mode op beide speakers simultaan dezelfde muziek weergeeft. Via gesproken instructies kunnen er tot twee apparaten gekoppeld worden aan de Revolve. Communiceren met Siri en Google Now is daardoor ook mogelijk.

De SoundLink Revolve en SoundLink Revolve+ Bluetooth-speakers kosten respectievelijk € 229,95 en € 329,95. Ze zijn leverbaar in twee kleuren: Triple black en Lux grey.