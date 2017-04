Nieuwe budget gaming laptop bij Origin

Door Luuk van Gestel dinsdag 18 april 2017 13:57, bron: The Verge, Origin

Origin kondigt een nieuwe budget gaming laptop aan met een Nvidia GTX 1050 Ti 4GB videokaart. De EON15-S kan geconfigureerd worden met een Intel Core i7 7700HQ (2,80GHz, 3.80GHz Turbo Boost), i5 7300HQ (2.50GHz, 3.50GHz Turbo Boost) of een i3 7100H (3.00GHz). Tot 32GB DDR4 RAM kan gekozen worden en tot 6TB opslag. Er is ondersteuning voor een M.2 SSD en de laptop bevat een 15,6-inch Full HD IPS-paneel (mat). Volgens de fabrikant gaat de laptop tot zes uur mee.

De EON15-S is voorzien van een USB 2.0-poort, twee USB 3.0-poorten en een USB 3.0 Type-C-poort. Verder vinden we mini-DisplayPort-aansluitingen en een HDMI-aansluiting, naast een Gigabit ethernetpoort. Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting, waarbij er gekozen kan worden uit meerdere kleuren.

Origin biedt de laptop aan met verschillende kleuren en designs en is te koop vanaf een prijs van 999 dollar.