Gerucht: Kleinere versie Nintendo Switch gepland voor 2018-1019

Door Luuk van Gestel woensdag 19 april 2017 07:59, bron: Bloomberg, Techspot

Volgens analysten van Citigroup zal er een kleinere versie van de Nintendo Switch op de markt worden gebracht ergens in 2018 of 2019. Ook al zou de console goed verkopen, voor kleine kinderen is het lastig het apparaat te bedienen, waardoor Nintendo ervoor zou hebben gekozen een kleinere versie uit te brengen.

Een kleinere versie van de Switch zou ook mogelijk een lagere prijs krijgen dan de huidige console. Analysten weten niet te voorspellen hoeveel de prijs zal zijn, maar ze denken dat de mini-Switch in de eerste twaalf maanden 6,7 miljoen keer over de toonbank zal gaan. Tegen die tijd is de verwachting dat de huidige Switch 25,7 miljoen keer is verkocht. Wellicht zal de Switch beter verkopen dan de Wii, die meer dan 100 miljoen keer over de toonbank is gegaan.