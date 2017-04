25 Gb/s ethernet: Intel XXV710-netwerkadapters nu verkrijgbaar

Door Ewout ter Hoeven woensdag 19 april 2017 09:40

Begin dit jaar lanceerde Intel zonder al te veel rumoer haar 25 GbE-netwerkadapters. De XXV710-serie biedt ethernetverbindingen tot 25 Gb/s voor een redelijk toegankelijke prijs. Intel gebruikt hiervoor de nieuwe 802.3by standaard. Tevens brengt het bedrijf bijbehorende kabels op de markt.

De 25 Gigabit Ethernet-standaard is in juni 2016 goedgekeurd door het IEEE. De standaard is een afsplitsing van 100GbE dat vier lanes van 25 Gb/s gebruikt. De nieuwe standaard gebruikt slechts een van deze lanes, wat voor goedkopere netwerkadapters en bekabeling moet zorgen.

De adapters communiceren over een standaard PCIe 3.0 x8-connector en hebben een low profile single slot form factor, waardoor ze in vrijwel elke PC of server passen. Er is ook een variant voor het Open Compute Project aanwezig is met mezzanine-connector. De adapters maken gebruik van een SFP28-interface, maar ze kunnen ook met SFP+-kabels en -switches gebruik worden, waarbij de overdrachtssnelheid 10 Gb/s bedraagt.

Uiteraard mikt Intel vooral op de enterprise-markt, maar de adapters zijn schappelijk genoeg geprijsd om ook door power-users en MKB in bedrijf genomen te worden. Op dit moment is het nog wel even wachten op betaalbare netwerkswitches, hoewel dit natuurlijk een kip-ei probleem is. Nu de netwerkadapters er zijn worden ook de switches op korte termijn verwacht. Tot die tijd kunnen de adapters met 10 Gb/s SFP+-switches gebruikt worden die wel goed verkrijgbaar zijn.

Adapters Intel XXV710-DA1OCP Intel XXV710-DA1 Intel XXV710-DA2 Ethernet 25 Gb/s Poorten 1 2 Interface PCIe 3.0 x8 Form factor OCP form factor (Mezz 2.0 Type 1) PCIe single slot low-profile Connector SFP28 Kabels CR Direct Attach Copper

SR & LR Optics Prijs €387 €366 €521 Productinfo Intel Ark Intel Ark Intel Ark

Tevens biedt Intel nog een aantal kabels en modules aan om met de netwerkadapters te gebruiken. Voor korte afstanden zijn er Direct Attach Copper-kabels, er zijn drie normale SFP28 kabels voor 25GbE-switches en drie QSFP28 naar SFP28 kabels om ook met 100GbE-switches te kunnen verbinden. Tevens is er een optische module om over lange afstand te kunnen verbinden. Intel biedt zelf geen optische kabels of netwerkswitches aan, deze moeten bij andere partijen worden verkregen.